Giorgia e lo stop al concerto per una proposta di matrimonio: «Se non c’è l’anello me ne vado»

Il siparietto con due fan che si sono promessi amore eterno

Ritorna la moda della proposta di matrimonio durante i concerti. E così la romantica atmosfera si è ricreata anche sul colle Temenite e durante il brano di “Sole e d’azzurro” di Giorgia uno spettatore ha chiesto alla fidanzata di sposarlo.

La cantante romana ha scherzato con i ragazzi e a lui ha detto : «Se non c’è l’anello, me ne vado». Ha invitato i futuri sposi a raggiungerla sul palco e ha esclamato: «Che bello l’anello!» e ha dato il cinque allo sposo dicendogli «Bravo, mi sei piaciuto».