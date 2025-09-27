spettacoli
Giorgia, il nuovo singolo “Golpe” è già un successo
Ecco il video
Una stagione entusiasmante per Giorgia, i trent’anni dalla pubblicazione di “Come saprei”, celebrati insieme al pubblico attraverso un tour da tutto esaurito nei nove appuntamenti in giro per l’Italia.
Due canzoni hanno contraddistinto l’estate appena trascorsa, “La cura per me” e “L’unica”, una terza si aggiunge in questi giorni, dall’impatto veloce, “Golpe” già consolidata dagli ascolti radiofonici, segnali che confermano la popolarità della cantante romana, una voce duttile, elegante, densa di photos, tra le poche note liete della scena italiana.
