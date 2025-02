Giorno Ricordo, a New York arte di Chersicola ripercorre l’esodo

agenzia

Il pittore triestino ha visitato una scuola e il Consolato

TRIESTE, 15 FEB – Indaga il tema dell’esodo giuliano-dalmata e dell’incontro con il territorio avito l’arte del pittore triestino Franco Chersicola, in questi giorni presentata a New York in occasione del Giorno del Ricordo. Chersicola ha incontrato gli studenti della Scuola d’Italia Guglielmo Marconi con i quali ha ripercorso il suo vissuto di esule approfondendo le principali tematiche che attraversano tutta la sua ricerca artistica tra cui il distacco dalle radici, l’inquietudine, il viaggio nello smarrimento. La lezione è stata promossa da Ellis Tommaseo, presidente dei Giuliani nel Mondo e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Dalmata. A seguire il pittore ha partecipato a un incontro al Consolato italiano, alla presenza del Console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele. Enea Allen Chersicola, direttore del Tivarnella Art Consulting di Trieste, curatore e antropologo, ha proposto un’inquadratura storica della vita della famiglia del pittore e del legame che intercorre tra il nucleo familiare e il contesto dell’esodo. L’artista ha invece proposto una riflessione relativa al rapporto che intercorre tra creatività e inquietudine. Come evidenziato da Franco Chersicola, “è sicuramente molto significativo il lavoro svolto da Ellis Tommaseo, lavoro di divulgazione in merito a avvenimenti storici ufficialmente rappresentati solo dal 2004 nel Giorno del Ricordo. Il sentito coinvolgimento soprattutto delle generazioni più giovani è fondamentale per permettere di conoscere e ricordare un periodo storico di cui forse si è parlato ancora troppo poco”. I due eventi sono stati organizzati da Tivarnella Art Consulting, e le associazioni Giuliani nel Mondo, PolentoNY, Associazione Nazionale Dalmata e Consolato Generale d’Italia a New York.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA