Giovanni Allevi e il singolare uso dello storico divano del Teatro Massimo Bellini

Catania

Il pianista continua ad avvertire le conseguenze del mieloma multiplo che lo ha colpito qualche anno fa

“Dicono che su questo storico divano del camerino del Teatro Bellini di Catania, abbiano atteso di esibirsi mostri sacri come la Callas e Pavarotti. Non credo però che essi abbiano dovuto farne un uso “fisioterapico” come invece è toccato a me”.

Ironizza Giovanni Allevi, nei giorni scorsi a Catania in una delle tappe del suo tour. Il pianista tornato sulle scene dopo la sosta forzata per le cure del mieloma multiplo che lo ha colpito, continua a convivere con le conseguenze della malattia.