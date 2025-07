Giovanni Allevi in concerto a Taormina per celebrare la vita attraverso la musica

spettacoli

La data e il repertorio del grande musicista

Il Maestro Giovanni Allevi, compositore pianista e direttore d’orchestra, icona della musica classica contemporanea, celebrato per la sua capacità di intrecciare tecnica virtuosistica, ispirazione filosofica e una profonda sensibilità umana, dopo l’inarrestabile tour internazionale di pianoforte “solo”, che ha registrato il sold out in tutte le città, a grande richiesta tornerà a condividere la sua emozionante arte in quattro speciali concerti evento: “Giovanni Allevi – Special Events SummerMmxxv” (Roma, Taormina, Venezia e Firenze) che si renderanno protagonisti di altrettante quattro magiche serate in luoghi di riconosciuta bellezza della sua amata Italia.

Accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana, il compositore più amato dalle nuove generazioni porterà la sua musica in iconici scenari italiani, noti in tutto il mondo, per celebrare l’arte, la natura, la cultura e l’emozione della musica dal vivo. Sarà un’occasione irripetibile per immergersi nelle emozioni più profonde e universali, guidati dalla musica del Maestro, che per l’occasione presenterà in prima mondiale il “Concerto Mm22 per Violoncello e Orchestra”, opera scritta durante la degenza ospedaliera che trae spunto da una melodia di sorprendente bellezza, scaturita dalla trasformazione in note della parola Mieloma, secondo un metodo matematico già usato da Bach, per poi dipanarsi in un viaggio interiore struggente, angoscioso, rarefatto, luminoso e commovente. Questo tour speciale non è solo un evento musicale, ma una celebrazione della bellezza in tutte le sue forme. Le sue scelte rappresentano veri e propri gioielli del patrimonio culturale e naturale italiano, dove la musica di Giovanni Allevi si fonde con la magia di questi luoghi iconici.