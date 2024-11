Giovanni Vernia e il suo amore per Catania: «Qui tutte le mie estati fino all’età di 17 anni»

IL PERSONAGGIO

Attraverso i suoi canali social, il comico ha regalato ai suoi fan un tour virtuale della città, condividendo scatti e aneddoti

Il comico Giovanni Vernia ha incantato il pubblico palermitano e catanese con il suo nuovo spettacolo “Capa Fresca”. Il tour prodotto, organizzato e distribuito da Top Agency e Ventidieci è arrivato in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e alla Arts Promotion di Mario Russo. Ma la sua avventura in terra etnea non si è conclusa con la fine dello show.

Catania, città che da sempre ha un posto speciale nel cuore di Vernia, è stata la cornice perfetta per un post-show all’insegna della scoperta e della condivisione. Attraverso i suoi canali social, il comico ha regalato ai suoi fan un tour virtuale della città, condividendo scatti e aneddoti che hanno messo in luce il suo profondo legame con la Sicilia orientale.

“Chi non mi conosce benissimo non sa quanto sia attaccato a questa città dove ho passato praticamente tutte le mie estati fino all’età di 17 anni. Mamma era siciliana e le vacanze si facevano dai parenti”, ha scritto Vernia, svelando un legame familiare profondo che lo ha ancorato a Catania fin dalla tenera età.

Le parole di Vernia sono un inno alla città, che descrive come un luogo magico, abitato da persone uniche: “Catania è ancora magica, è una città con gente unica, calorosa, affettuosa, accogliente, e con un’ironia straordinaria con cui affronta le difficoltà”.

Un legame che va oltre il tempo

Le estati trascorse in Sicilia hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di Vernia, che ha ritrovato a Catania un’atmosfera familiare e un calore umano che lo hanno sempre accompagnato. “Scorrete le foto e guardate che bellezza…Grazie ancora Catania”, ha aggiunto, invitando i suoi follower ad ammirare la bellezza della città attraverso i suoi occhi.

Un invito a riscoprire le bellezze italiane

Concludendo il suo post, Vernia ha lanciato un appello a tutti gli italiani: “Abbiamo un sacco di perle uniche in Italia, se solo a volte, lo capissimo”. Un invito a riscoprire le bellezze del nostro Paese, spesso date per scontate.

Catania, un rifugio del cuore

Le parole di Vernia risuonano come un inno all’amore per le proprie origini e alla bellezza della nostra terra. Catania, per il comico, non è solo una città, ma un rifugio del cuore, un luogo dove ritrovare se stesso e le proprie radici.

Le foto di Giovanni Vernia sono state ricondivise anche dalla pagina social “Catania dà spettacolo”. Commenti, like e condivisione per il comico amato e stimato da tutti. Una persona per bene, come pochi. Il suo tour di “Capa Fresca” continua in giro per i migliori teatri italiani.