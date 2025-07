Giudice scioglie la riserva, Sean Combs resta in carcere

agenzia

'E' obbligatorio per i capi di imputazione di cui è colpevole'

NEW YORK, 02 LUG – Sean Combs resta in carcere. Il giudice Arun Subramanian ha negato al re dell’hip hop di uscire di carcere sotto cauzione, argomentando che i reati di traffico di persone a scopo prostituzione di cui è stato riconosciuto colpevole impongono che il condannato resti dietro le sbarre in attesa della sentenza. Il giudice ha citato le parole dei difensori di Combs per motivare la decisione: “Se Combs fosse stato accusato di violenza domestica, non saremmo tutti qui a fare un processo, perché si sarebbe dichiarato colpevole, perché quello lo ha fatto”, aveva detto Marc Agnifilo, il capo del collegio difensivo.

