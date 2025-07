Giuli, ‘candideremo Ostia Antica a patrimonio Unesco’

agenzia

È la nostra Pompei. Diventi simbolo attrattività internazionale

ROMA, 05 LUG – Il ministero della Cultura è pronto a sostenere “la candidatura di Ostia Antica a patrimonio Unesco. Ostia è la nostra Pompei, un unicum che restituisce la grandezza e la bellezza delle stratificazioni storiche dell’identità italiana”. È l’impegno preso dal ministro, Alessandro Giuli, nel suo intervento alla festa di Fratelli d’Italia a Roma. “Abbiamo valorizzato scoperte straordinarie, come il più antico bagno rituale ebraico al mondo”, ha ricordato Giuli. “Ostia è una proiezione ortogonale di Roma, quindi è anch’essa caput mundi”. Ora, ha aggiunto, “serve una visione: la candidatura deve accompagnarsi a rigenerazione urbana, integrazione dell’antico con il contemporaneo e rilancio dell’amministrazione locale. Ostia è troppo importante per essere abbandonata. La Regione Lazio, con il presidente Rocca, è pienamente d’accordo. Noi al ministero ci siamo: vogliamo trasformare Ostia in un simbolo di attrattivà internazionale”, ha detto ancora il ministro, citando l’impegno del piano Olivetti per la rigenerazione delle periferie. “I decreti attuativi – ha annunciato – sono pressoché pronti”.

