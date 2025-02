Giuli, ‘c’è una scoperta inattesa a Pompei’

agenzia

Nell'area centrale 'un grande affresco a tema dionisiaco'

ROMA, 21 FEB – “Nella prossima settimana, mercoledì 26 febbraio alle ore 10:30, a Pompei presenteremo alla stampa i risultati degli ultimi scavi nell’area centrale della città, con una scoperta inattesa, un grande affresco, ovvero una ‘megalografia’, a tema dionisiaco”: lo ha annunciato oggi a Roma il ministro della Cultura Alessandro Giuli, in un incontro con la Stampa Estera. Una scoperta importante che, secondo il ministro, “dimostra ancora una volta come a Pompei non si possa distinguere schematicamente tra arte, architettura, vita quotidiana, ritualità, è tutto un unico intreccio, un’unica vita pulsante che ci può insegnare tante cose ancora oggi e che merita tutti gli sforzi per la conservazione e per l’accessibilità di un patrimonio unico”. “Per questo – ha poi aggiunto Giuli – recentemente il governo ha stanziato ulteriori fondi per un importo complessivo di 33 milioni di euro per interventi strategici di scavo, manutenzione programmata e valorizzazione nella città antica e nel suo territorio”.

