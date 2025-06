Giuli, interveniamo con decisione su finanziamenti cinema

agenzia

Nessuna risorsa pubblica a film fantasma

ROMA, 21 GIU – “Stiamo intervenendo con decisione per garantire che ogni euro destinato al sostegno del cinema italiano sia realmente utilizzato per produrre cultura, lavoro e valore. Nessun film fantasma potrà più approfittare delle risorse pubbliche. Basta sprechi: i soldi dei contribuenti devono andare solo a chi fa davvero cinema”, così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli annuncia l’introduzione di nuovi correttivi alla legge Cinema.