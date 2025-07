Giuli, via libera a decreto attuativo per fondi blblioteche

agenzia

modalità di accesso ai 30 milioni di euro per acquisto di libri

ROMA, 19 LUG – Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, comunica di aver inviato alla Conferenza Unificata lo schema di decreto recante “Disposizioni attuative della misura di cui all’articolo 3, comma 2, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025 n.16”, per il necessario parere. Si tratta del primo dei cosiddetti decreti attuativi del Decreto Cultura, recante le modalità di accesso ai 30 milioni di euro previsti per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche. Con il medesimo invio il Ministro ha sollecitato la Conferenza a inserire il parere sul decreto attuativo nell’ordine del giorno della prima seduta utile. Tra i punti più rilevanti: · La possibilità di presentare la domanda di contributo per le biblioteche aperte al pubblico appartenenti alle amministrazioni centrali dello Stato; per gli enti pubblici territoriali; per le istituzioni private non a fini di lucro. · Le biblioteche per accedere al contributo devono prevedere l’accesso libero e gratuito ed effettuare almeno un evento culturale al mese, in collaborazione con associazioni, scuole, università, piccoli editori, organizzazioni del terzo settore. · Il contributo deve essere integralmente utilizzato per l’acquisto di libri, anche in formato digitale. · E’ previsto l’obbligo di acquisti di libri, da parte delle biblioteche, presso librerie ed editori locali; una percentuale dei libri acquistati deve riguardare l’editoria di prossimità, con specifico riferimento ai libri di autori locali o che trattino temi di interesse per la comunità di riferimento della biblioteca.

