Giuseppe Tornatore parla delle sue origini. «Ho iniziato da fotografo, poi la pellicola 8mm»

A Gorizia per il premio Amidei il regista di Bagheria ripercorre la carriera

«L’amore per il documentario l’ho sempre avuto. In realtà ho cominciato da ragazzino come fotografo ma dal momento che il mio sogno era il cinema, a un certo punto ho cominciato a cercare di fare con la cinepresa che avevo a disposizione, una 8 mm e in seguito una super 8». Lo ha detto lo sceneggiatore e regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, ospite nel week end del 43/o Premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei. Il regista ha cercato di riproporre su pellicola «quello che prima facevo con con la macchina fotografica, ovvero andare in giro a rubare immagini della vita che mi circondava. Farlo con una cinepresa cambiava la prospettiva, cambiava tutto e io di quella esperienza lì conservo il senso di grande libertà, per cui associo al documentario il concetto di libertà», ha detto.