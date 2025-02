Gli Earth Wind & Fire si esibiranno al Teatro di Verdura di Palermo

il concerto

Il revival della storica band

La formazione all star, costruita dal leggendario chitarrista degli Earth Wind & Fire, Al McKay, che sotto il nome di Eart Wind & Fire experience ripropone i grandi successi di Philip Bailey e compagni, si esibirà live il 6 agosto al Teatro di Verdura di Palermo per fare rivivere il grande repertorio del supergruppo di Maurice White esaltato dal celebre falsetto di Bailey (organizzazione GoMad Concerti). Il gruppo, che nel corso del tempo la band ha cambiato varie pedine, ha scelto il nome di “Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience” reincarnandone lo spirito dell’originale. Sul palco saliranno: Claude Woods, Tim Owens e Devere Duckett alle voci, Ben Dowling e Dave Iwataki (tastiere), James Manning (chitarre), Greg Moore (basso, ex membro degli Earth Wind & Fire Gregory Moore), LJ Holifield (batterie), Keith McKelly, Shaunte Palmer, Luis Gonzales e Omar Peralta ai fiati, David Leach (percussioni).

