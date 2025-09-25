Gli Eddie’s Mood, la tribute band ufficiale siciliana dei Van Halen a Risuoni

spettacoli

Difficile non ricordare gli assoli fulminanti e virtuosistici di Eddie Van Halen, il leggendario chitarrista olandese naturalizzato statunitense fondatore dell’omonima band che ha portato il rock heavy al grande pubblico mondiale tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’90. Brani come Jump, You really got me o Panama – solo per citarne alcuni – sono ormai dei classici senza tempo radicati nella cultura della musica rock.

E in Sicilia, si è distinta, in questi ultimi anni, quella che possiamo considerare a tutti gli effetti la prima tribute band ufficiale dedicata ai Van Halen: parliamo degli Eddie’s Mood, una formazione audace con la chitarra affidata ad uno dei più noti, eccentrici e virtuosi chitarristi che abbiamo in Sicilia: Dario Matteo Gargano (nella foto di Eleonora Magrì a destra). La band nasce da un’idea del frontman e voce del gruppo Sal Castro (nella foto a sinistra) come tributo e omaggio alle sonorità della band di Pasadena.

Abbiamo incontrato proprio Sal Castro e Dario Matteo Gargano in occasione della loro imminente partecipazione del 27 Settembre ad un contest musicale – Risuoni – kermesse nata da un’idea di Giovanni Di Prima con il fine di presentare al pubblico siciliano le più importanti tribute band dell’isola. Abbiamo chiesto a Dario Matteo Gargano quanta emozione si prova nel suonare il repertorio del compianto Eddie Van Halen e le sfide che pone l’intero contesto: “Sento sempre una sorta di pressione e responsabilità nel suonare Van Halen. Come per altri progetti in cui sono stato impegnato, è una vera e propria sfida e anche una responsabilità. Ma la voglia di emozionare il pubblico e l’intento di dare il massimo si intrecciano alla naturale riverenza e al rispetto che merita la band californiana. Suonare, per esempio, Eruption è un’impresa, un po’ come fare decollare un aereo con la responsabilità delle persone a bordo. Non importa quanta esperienza hai, è richiesta la massima cura, e la massima dedizione! Ma, come ho già riferito altre volte, non ci occupiamo di cabaret o di imitazioni. Chi avrebbe mai la presunzione di voler ricalcare in tutto e per tutto un Van Gogh? L’effetto addirittura rischierebbe di essere comico. Sono d’accordo con Joe Satriani – anche lui impegnato nel difficile compito di ri-suonare Van Halen con Sammy Hagar, il quale ha più o meno detto che suonare Eddie tale e quale sarebbe assurdo oltre che impossibile!”

Abbiamo, infine, poi, chiesto a Sal Castro quale parte della storia del repertorio dei Van Halen preferisce: “Sono legato alla prima fase della storia dei Van Halen, al tempo in cui alla voce vi era David Lee Roth, il quale poi lasciò la formazione per farsi spalleggiare da artisti come Steve Vai e simili. Il mio album preferito? 1984. Lì vi sono brani come Jump, Panama, I’ll wait, Hot For Teacher, penso sia il migliore!”