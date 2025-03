Go!2025, la riqualificazione della fascia frontaliera

agenzia

Percorso tra natura e storia. Ziberna, si rinnova la Transalpina

GORIZIA, 11 MAR – Creare una “ricucitura” che, valorizzando il confine come elemento storico, permetta di alimentare il dialogo tra gli spazi comuni a Italia e Slovenia, razionalizzando i percorsi e costruendo dei luoghi ideali per l’incontro e lo scambio. Questo l’obiettivo del progetto di riqualificazione funzionale e paesaggistica della fascia transfrontaliera di Go!2025 District parte sud: sono inclusi tutti gli spazi pubblici italiani e sloveni affacciati sul confine tra la piazza Transalpina/trg Evrope e il valico di San Gabriele/Erjavčeva cesta, in una fascia che, allargandosi e restringendosi, annette la viabilità, i servizi e il verde urbano. I due Comuni di Gorizia e Nova Gorica intendono così dar vita a uno spazio moderno e centrale, focale per entrambe le città, rispettoso della storia. “Prosegue la riqualificazione della piazza Transalpina, simbolo della Capitale europea della cultura e della collaborazione che ci lega a Nova Gorica, con la creazione di aree verdi attrezzate volte a ospitare i visitatori e i cittadini in un ambiente accogliente. L’intento è di far sì che questo luogo non sia solo un sito di passaggio, ma che ci si possa anche fermare a godere le suggestioni di un’area straordinaria. Per “respirare” la storia saranno ripristinati anche alcuni pezzi della vecchia rete del confine”, ha commentato il sindaco, Rodolfo Ziberna, dopo che la giunta ha recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnico economica. La riqualificazione dell’area transfrontaliera include la realizzazione di un’area parcheggi nei pressi di via dei Catterini, la riqualificazione della fascia verde transfrontaliera, la posa e la fornitura di arredo urbano e illuminazione pubblica, il posizionamento di elementi storici. Lungo il tracciato del torrente Corno saranno messi a dimora cinque olmi, due in Italia e tre in Slovenia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA