Golden di Palermo e ABC di Catania, teatri a braccetto: al via la nuova stagione “Turi Ferro”

Si parte il 12 ottobre

In sinergia con il teatro Golden di Palermo, al teatro ABC di Catania, dal prossimo 12 ottobre avrà inizio la nuova stagione “Turi Ferro”. Si parte con il ciclo di recite dello spettacolo “Ditegli sempre di sì”, di Eduardo De Filippo, con Mario Autore (che è anche il regista), Anna Ferraioli e Domenico Pinellinei ruoli principali. Un terzetto di attori già ampiamente conosciuti dal pubblico cinematografico e televisivo, il quale ha già avuto modo di apprezzarli vivamente nel biopic di Sergio Rubini, dedicato proprio ai tre grandi fratelli De Filippo. Il primo ciclo di recite in programma aprirà, quindi, la Stagione nei giorni 12,13,18,19,20, 25,26,27 ottobre 2024, appunto presso la Sala Grande del teatroABC.

Si proseguirà con il classico pirandelliano “Il Berretto a Sonagli”, con Enrico Guarneri e Nadia De Luca, a novembre. In scena alcuni fra i protagonisti più amati, seguiti, attesi della scena nazionale; oltre al già citato terzetto Autore/Ferraioli/Pinelli,al “padrone di casa” Enrico Guarneri e Nadia De Luca, si alterneranno sul palcoscenico dell’ABC, nomi popolarissimi come Francesco Pannofino, Angela Finocchiaro, Carlo Buccirosso, Alessio Boni e Iaia Forte, Sergio Rubini, Arturo Brachetti.