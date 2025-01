agenzia

L'annuncio oggi a Beverly Hills

NEW YORK, 05 GEN – The Brutalist nella categoria del miglior film drammatico e Emilia Perez in quella del musical/commedia sono i migliori del 2024 secondo i giurati dei Golden Globes. L’annuncio è arrivato nel corso di una serata di gala a Beverly Hills.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA