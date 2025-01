agenzia

Fuori gioco Isabella Rossellini, la Suor Agnes di Conclave

NEW YORK, 05 GEN – Zoe Soldana ha vinto un Golden Globe come attrice non protagonista in Emilia Perez. Soldana ha battuto Isabella Rossellini che era candidata per il ruolo di Suor Agnes in Conclave. Il premio ha aperto la serata di gala al Berverly Hilton.

