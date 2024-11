Google, in Italia spazio dedicato alle tecnologie accessibili

agenzia

A Milano, per esigenze delle persone con varie forme disabilità

ROMA, 25 NOV – Google ha lanciato in Italia l’Accessibility Discovery Center (Adc), uno spazio dedicato alle tecnologie accessibili “con l’obiettivo di promuovere lo scambio di idee e la consapevolezza sulle esigenze delle persone con varie forme di disabilità”. Inaugurato a Milano, presso la sede di Google, l’Accessibility Discovery Center italiano è il sesto al mondo – ci sono spazi simili a Monaco, Londra, Dublino e Zurigo – e permette di scoprire alcuni prodotti e soluzioni innovative tra hardware, software e videogiochi adattati alle esigenze delle persone con disabilità, come Live Transcribe per la disabilità uditiva e Guided Frame per quella visiva. Inoltre, funge da spazio per workshop, tour guidati, corsi di formazione e per dimostrazioni di tecnologie assistive prodotti da altre compagnie o da Google, per esplorare come queste possono abbattere le barriere quotidiane. Lo spazio sarà aperto su prenotazione a organizzazioni non-profit, accademici e altre persone che desiderano visitarlo. In questa occasione, la società ha anche presentato il progetto Pathway Companion, finanziato da Google.org e sviluppato da Fondazione Mondo Digitale Ets con la collaborazione di Fondazione Don Carlo Gnocchi, ITLogiX e Università degli Studi di Roma Tre. ‘Pathway Companion’ rappresenta un’innovativa piattaforma di apprendimento con tutoring intelligente che supporta educatori, docenti e caregiver e facilita il percorso di crescita di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. verrà inserita all’interno dell’Accessibility Discovery Center.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA