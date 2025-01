Gorizia si aggiudica titolo di “Città che legge”

agenzia

Ennesimo riconoscimento alla vigilia di Capitale europea cultura

GORIZIA, 07 GEN – Gorizia si è aggiudicata, dal ministero della Cultura, il titolo di “Città che legge”, per il biennio 2025/26. Lo ha annunciato l’assessore comunale competente, Fabrizio Oreti. “Ormai ci abbiamo preso gusto – le sue parole -. Ad ogni concorso a cui partecipiamo, Gorizia entra in graduatoria utile. Ancora una volta, per l’ennesima volta, abbiamo dimostrato che il lavoro di squadra premia. Anche in questo caso e in questo ambito Gorizia può vantare delle eccellenze”. “Avevamo già vinto ed ottenuto il titolo nazionale nel biennio 2020/2021 – ha ricordato Oreti – e avevamo ottenuto dal ministero della Cultura 30mila euro, a cui avevamo aggiunto ulteriori fondi comunali, per progetti mirati anche a favore dei giovani e della didattica. Quindi per questo nuovo riconoscimento lavoreremo in continuità con il progetto passato al fine di svilupparlo ulteriormente”. Il titolo assegnato dal ministero giunge a un mese dall’inaugurazione della città come Capitale Europea della Cultura 2025 assieme a Nova Gorica (Slovenia). La cerimonia inaugurale è infatti in programma l’8 febbraio.

