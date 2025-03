Grande Fratello, a chi andrà la vittoria? Helena Prestes è la favorita

Reality

Ultima puntata dopo mesi di messa in onda su Canale 5. La sfida sarà a cinque

Sarà una lotta all’ultimo voto. Il Grande Fratello arriva questa sera su Canale 5 alla sua ultima puntata dopo mesi e tanti ingressi e uscite dalla Casa. A contendersi l’ambìta vittoria saranno in 5: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, che sono i finalisti, mentre Chiara e Mariavittoria, invece, dovranno affrontare il televoto per conoscere il loro destino (soltanto una delle due arriverà in finale).