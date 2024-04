Grande Fratello, è rivolta contro la vittoria di Perla Vatiero: il web incorona Beatrice Luzi

Reality

Finalissima con vincitore a sorpresa e con tanti malumori sul web

Un’edizione lunghissima, poco più di 6 mesi, e una vincitrice contro la quale, già dalla scorsa notte, si sta rivoltando soprattutto il web. La vittoria di Perla Vatiero, una delle concorrenti più giovani del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, a tantissimi proprio non è andata giù. Il primo posto che sembrava quasi scontato per l’attrice Beatrice Luzi, riconosciuta come una concorrente colta e di carattere, alla fine è sfumato. Lei, la favorita, è arrivata seconda mentre la Vatiero, a sorpresa, è arrivata prima. La gioia, incontenibile, della vincitrice è stata condivisa dal fidanzato Mirko Brunetti, anche lui nel cast del format di quest’anno, e da Anita Olivieri, altra concorrente del Grande Fratello che con la Luzi non era proprio riuscita a legare.

Le reazioni social sono state invece quasi unanimi: lo scettro della vittoria sarebbe dovuto andare a Beatrice, personaggio di spessore per la dialettica, le idee e la forza di temperamento che all’interno della Casa, le ha consentito di superare tanti contrasti e momenti difficili. Lei ha commentato laconica: «Ha vinto l’amore e speriamo che duri anche dopo», riferendosi al ritrovato rapporto tra la Vatiero e Brunetti.