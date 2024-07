Grandi ospiti al Festival del Cinema Italiano di Patti (Me), in attesa delle due serate speciali al Teatro Greco di Tindari

Spettacoli

Venerdì 5 è in programma il “Gran Galà Premio Tyndaris”, mentre sabato 6 luglio, alla presenza della madrina Ornella Muti, si svolgerà la “Premiazione delle Stelle d’Argento”. Quest’ultimo evento sarà trasmesso su Raidue venerdì 19 luglio

Prosegue a Patti (Messina), la quinta edizione del Festival del Cinema Italiano, diretto critico cinematografico Carlo Gentile (Rai – Sncci) e presieduto da Franco Arcoraci. Tante le anteprime di film, cortometraggi e documentari, con una particolare attenzione anche all’editoria e al cinema di inchiesta.Lo scrittore e comunicatore Biagio Maimone ha presentato “La comunicazione creativa per lo sviluppo socio umanitario” mentre una grande affluenza di spettatori ha caratterizzato la proiezione del docufilm “Food For Profit” realizzato da Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, con un panel a seguire con D’Ambrosi e Flavia Raciti della LAV (Lega Anti Vivisezione) di Messina.Spazio anche alla musica sul Lungomare di Patti, con lo spettacolo “Music back in time” dedicato alla musica degli anni 70’/80’/90’ e condotta Paky Arcella che ha visto l’esibizione di Cecilia Gayle, Ronnie Jones, Viola Valentino e Roberto Serafini, Gisella Cozzo, Davide De Marinis, Antonella Mollica, Serena De Bari e Mago Quasar.Proseguono anche i cooking show nell’Area Food nel giardino dell’Hotel Club La Playa, che vede protagonisti gli chef Enzo Piedimonte, Salvo Terruso e Paolo Romeo, ai quali si unirà nei prossimi giorni il pasticciere palermitano pluridecorato Mauro Lo Faso.Venerdì 5 luglio, al Cine-Teatro Comunale Beniamino Joppolo, è in programma la conferenza stampa di presentazione del documentario “Nessuno come Ulisse” della regista Stefania Casini, alla presenza della regista e del produttore Claudio Bucci. Cresce l’attesa per le due serate speciali ospitate al Teatro Greco di Tindari: venerdì 5 luglio il “Gran Galà Premio Tyndaris” che sarà condotto da Giusy Venuti e Beppe Convertini, mentre sabato 6 luglio ci sarà la “Premiazione delle Stelle d’Argento”, che chiuderà la kermesse cinematografica. Maitresse de cérémonie dell’evento finale di sabato, sarà la conduttrice e giornalista Rai Roberta Ammendola, insieme all’attrice Ornella Muti, madrina del festival.Tra gli ospiti presenti alla serata: Pietro Genuardi per il grande successo de ‘Il Paradiso delle Signore’, Gianfranco Gallo, uno degli attori più attivi della scena nazionale, Antonio De Matteo interprete di ‘Lino’ nella fortunata serie tv “Mare Fuori”, Ilaria Mongiovì, attrice e cantante protagonista del musical dei musical “Notre Dame de Paris”, Fabio Fulco e Umberto Scipione, compositore e pianista di fama internazionale.E poi: Gianluca Guzzo, Milena Miconi, Claudio Colica, Luca Barbareschi, Beatrice Luzzi, Andrea Roncato, Piera De Tassis e Chiara ColizziLe giurie sono composte da: Katia Ricciarelli (presidente onoraria per il Concorso), Vincent Riotta, Nancy Bishop, Michelle Danner, Pino Ammendola, Margot Sikabonyi, Katia Nani, Mariella Anziano, Chiara Colizzi, Dante Mariti e Mirko Alivernini.In programma anche alcuni tributi musicali, come quello del grande Enzo Gragnaniello, con Erasmo Petringa, al regista Ferzan Ozpetek, la soprano palermitana Felicia Bongiovanni con degli omaggi a Zeffirelli, a Frank Sinatra e al cinema italoamericano. La Melos International di Dante Mariti, realizzerà uno speciale che Raidue manderà in onda venerdì 19 luglio in seconda serata.Il Festival del Cinema Italiano è organizzato con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e ha il patrocinio del Comune di Patti (Me). E si avvale della presenza di: Rai Due, Rai News 24, Rai Italia, Rai News.it e della TGR nazionale e Sicilia. PROGRAMMA4 LUGLIO 2024Ore 09:30 / 9.45proiezione dei “mobyles” in Concorso“Bambù”regia Flavio Papa“Ricordi perduti”regia Vincenzo Della CortepresentaPaky ArcellamoderaCrisina De Feliciconsegna dei riconoscimentia cura di Mirko AliverniniCine-Teatro Comunale Beniamino JoppoloOre 10.00 / 11.00Panel:“Il Cinema incontra il Cinema”Relatori:Mirko Alivernini, Ottaviano Dell’Acqua, Nino Celeste, Massimo Vanni e DiegoTriolomoderaCristina De FeliciCine-Teatro comunale Beniamino JoppoloOre 11.10Consegna riconoscimento aAngelo Faraci per “L’impegno sul territorio”presentaPaky arcellaConsegna il riconoscimento Mirko AliverniniCine-Teatro Comunale Beniamino Joppolo

Ore 14:30/ 16:30proiezione dei documentari in “concorso”“Il Re fanciullo”regia Alessandra Lancellotti“Il posto del padre”regiaFrancesco D’ascenzopresentaPaky ArcellamoderanoMariella Anziano e Catia NaniOre 16:45 / 17:45presentazione progetto“Only One”di Mare Vivocon Fabio GalluzzoModeraRoberta AmmendolaCine-Teatrocomunale Beniamino Joppolo (Patti) ingresso liberoOre 18:30 / 19:30inaugurazione della Mostra Arte e Cinema“La Grande Bellezza”(pittura – scultura – fotografia)madrina dell’evento:Katia Ricciarellicritico d’arte: Giuseppe GorgaPalazzo Galvagno (Patti) ingresso libero19:30 / 20:30degustazioni e lounge barchef “Il pastaio matto” – Salvo Terrusoaccompagnamento musicale a cura di Ylenia ScuderiHotel Club La PlayaIngresso riservato agli ospitiOre 20.45 / 22.15proiezione del film sezione “Anteprime”“Giorni felici”regiaSimone PetraliaCarlo Gentile, Giusy Venuti e il pubblico incontrano il registaCine-Teatro Comunale Beniamino Joppoloa seguireconsegna riconoscimenti ai documentari in ConcorsoconsegnaSimone PetraliaOre 22.30proiezione del “mobyles” in Concorso“L’uomo che disse no”regia Mirko AliverniniAlla presenza del regista e dell’attore Massimo VannimoderaRoberta AmmendolaCine-Teatro Comunale Beniamino Joppolo__________________5 LUGLIO 2024Ore 09.00/10.30Conferenza stampaper la presentazione del documentario“Nessuno come Ulisse”regia Stefania Casinialla presenza della regista e del produttore Claudio BuccimoderanoCarlo Gentile (Sncci) e Roberta AmmendolaCine-Teatro Comunale Beniamino Joppoloingresso liberoOre 10.30 / 13.30Master classdi Chiara ColizziCine-Teatro Comunale Beniamino JoppoloOre 14.00 / 16.30proiezione dei documentari in Concorso“Dr Vaje”regia Carmelo Raneri“Vulcanoidi la voce umana”regia Giuseppe Moschella“Il tango della vita”regia Erica Liffredo e Krista BuranepresentaPaky ArcellamoderanoMariella Anziano e Catia NaniPalazzo Galvagno (Patti)ingresso liberoore 16.30consegna riconoscimenti ai documentari in concorsoconsegna l’attrice Margot SikabonyiOre 16.45 / 17.45incontro conMargot SikabonyiOre 18.00 / 19.00incontro con Gianluca Guzzo (Mymovies)a cura di Carlo Gentile (Sncci)Cine-Teatro Comunale Beniamino Joppolo

Ore 19.00 / 20.30degustazioni e lounge barcon ”Il pastaio matto” Salvo Terrusoaccompagnamento musicale a cura di Ylenia ScuderiHotel Club La Playaingresso riservato agli ospitiOre 21.30“Gran Galà TvPremio Tyndaris”conduconoBeppe Convertini e Giusy Venutipremiati:Simona Milio – Stello Vadalà – Francesco Zafarana – Glorius4 – Andrea Giostra – Gisella Cozzo – Gino Accardo – Mario Incudine – Tindaro GranataospitiBallerini Move Your Body -Massimo Spata – Gino Accardo – Gisella Cozzo – Serena De BariTeatro Greco Romano di Tindariingresso libero23.50Cena di GalaHotelCapo SkinoIngresso ad inviti__________________6 LUGLIO 2024Ore 10.00/12.00Panel“La Terra del Cinema”a cura di Stefano MollicaCine-Teatrocomunale Beniamino Joppolo (Patti) ingresso liberoOre 17.00 / 18.15degustazioni e lounge barcon ”Il pastaio matto” Salvo Terrusoaccompagnamento musicale a cura di Ylenia ScuderiHotel Club La Playa

Ore 19:00 / 20:00défilé di abiti storicia cura di Anna SalanitroPiazza Santuario del TindariOre 20:00 / 20:45“Sicily Fashion Week”Piazza Santuario del TindariOre 20:45 / 21:30Red Carpetdella cerimonia di premiazionePiazza Santuario del Tindaria seguire la consegna delle“Stelle d’Argento”conduceRoberta AmmendolaospitiBallerini Move Your Body -Umberto Scipione – Massimo Spata – Ronnie Jones – Serena De Bari – Enzo Gragnaniello

CANDIDATURE“STELLE D’ARGENTO”Film“Confidenza” regia Daniele Luchetti“Knockdown” regia Inessa Gordeiko“Il posto” regia Gianluca Vassallo“The penitent” regia Luca Barbareschi“Goffredo e l’Italia chiamò”regia Angelo Antonucci“Il mio posto è qui”regia Cristiano Bortone e Daniela Porto“Sei fratelli” regia Simone Godano“Un mondo a parte”regia Riccardo Milani“Una storia nera”regia Leonardo D’Agostini“Zamora” regia Neri Marcorè

Documentari“Il tango della vita” regia Erica Liffredo“Il re fanciullo” regiaAlessandra Lancellotti“Vulcanoidi – la voce umana”regia Giuseppe Moschella“Dr Vaje” regia Carmelo Raneri“Il posto del padre”regia Francesco D’Ascenzo

Corti“Omayma” regia Fabio Schifilliti“Il mondo salvato dalle ragazzine” regia Maria Luisa Usai“Era ora!” regia Valerio Manisi“Il cuore rubato”regia Sasha Alessandra Carlesi“Just Kids” (solo bambini) regia Roberto Urbani“Arriverà l’Aurora” regia Beatrice Vargiu“Lui”regia Riccardo Meli“Crybaby”regia Antonio Casanegra“Mano nella mano” regia Angelica Cacciapaglia“Il racconto di Ester” regia Simone Barletta“Novavita” regia Francesco Bruno Sorrentino e Antonio Genovese“Cicale”regia Matteo Chiaretti e Alberto Lopez“Il guerriero di Taranto”regia Antonino Macaluso“Chello ‘ncuollo”regia Olga Torrico“Two Men’s Land”regia Micol Victoria Osti“Bigger than me” (più grande di me) regia Antonio Carannante e Laura Legner Samela“Il treno speciale” regia Luigi Cianciaruso“L’amore nonostante tutto” regia Elisabetta PelliniMobyle“Bambù”regia Flavio Papa“Ricordi perduti”regia Vincenzo Della Corte

