Grelmos: Un 2024 da incorniciare e un 2025 pieno di promesse

Grelmos, nome d’arte di Greta Jasmin El Moktadi, è un nome che sta risuonando sempre più forte nel panorama musicale italiano. Con il suo stile inconfondibile e la sua energia travolgente, sta conquistando un pubblico sempre più ampio, soprattutto tra i giovani. Nata nel 2001, Grelmos è un’artista che ha iniziato a farsi conoscere sui social media, dove ha rapidamente accumulato un gran numero di follower. La sua musica, un mix di rap e pop, è caratterizzata da testi diretti e ritmi accattivanti, che la rendono immediatamente riconoscibile. La svolta nella carriera di Grelmos è arrivata con la partecipazione a Sanremo Giovani. Il suo brano “Flashback” ha infatti riscosso un grande successo, posizionandosi ai vertici delle classifiche e attirando l’attenzione di pubblico e critica. Lo stile di Grelmos è un mix di influenze diverse, che vanno dal rap americano al pop italiano. I suoi testi sono spesso autobiografici e trattano temi come l’amore, l’amicizia e la crescita personale. La sua immagine, curata nei minimi dettagli, è un altro elemento fondamentale del suo successo. Dopo un 2024 strabiliante, Grelmos ha aperto il 2025 dal “Capodanno in Musica” su Canale 5, in diretta da piazza Duomo a Catania.

<<Il 2024 è andato molto bene – spiega la cantautrice – ho raggiunto un sacco di obiettivi che mi ero prefissata. Ho avuto la possibilità di fare tanti nuovi progetti e spero nel 2025 di riuscire a fare il Level Up musicale che attendo da anni. Ci sono tanti progetti e tante idee in cantiere>>.

In questo anno che si è appena concluso hai partecipato a Sanremo Giovani, cosa ti ha lasciato questa esperienza?<< All’inizio ero spaventatissima perché era una cosa che non avevo mai fatto. Sono dovuta andare in televisione per uno show ed avevo tanta agitazione. In realtà mi è servito tantissimo per la mia crescita professionale. Ho dedicato il mio focus a Sanremo Giovani. Quando faccio i miei live, invece, è tutto più un divertimento. Ho portato il brano Flashback che è stata scritta a Catania con il mio team. La canzone è nata questa estate, scritta appositamente per Sanremo Giovani. È un brano totalmente diverso da quello che scrivo di solito. Racconta di tante storie della mia vita. Ho voluto raccontare delle relazioni che alla fine finivamo in un modo negativo. Alla fine sono sempre riuscita riprendere in mano la mia vita e ad andare avanti. L’importante è sempre riuscire a superare queste relazioni>>.

Cosa rappresenta la musica nella tua vita?<<La musica è rinascita. Mi ha aiutato a tirarmi fuori da un momento brutto che stavo passando. La musica mi ha permesso di far uscire la persona che sono adesso. Sono esplosa grazie alla musica e proprio lei mi ha permesso di farmi conoscere da molte più persone. La musica può aiutarci a vivere la quotidianità e ad uscire dai brutti momenti. Può essere terapia sia per chi l’ascolta ma anche per chi la compone>>.

Nel 2018 ti sei fatta conoscere tramite il concorso di Miss Italia e l’anno successivo hai “invaso” il panorama musicale. Dove ti senti più “a casa”? Moda o musica?<<Nella musica, assolutamente nella musica. Ho lasciato il mondo della moda perché non riuscivo ad esprimermi. Non riuscivo a far emergere la persona che ero. Con la musica posso farlo>>.

Cosa non deve mai mancare nella tua playlist musicale?<<Mi piace ascoltare tanti generi diversi, magari in determinati momenti della mia vita mi fisso su un determinato cantante e ascolto solo quello. Magari ascolto solo una canzone. Dipende molto dal mood>>.