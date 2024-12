Guadagnino con due film ai Golden Globes

agenzia

Cinque nomination tra Challengers e Queer

ROMA, 11 DIC – Luca Guadagnino fa il bis ai Golden Globes. Il regista italiano ha firmato la regia di due tra i film più considerati alle nomination: Challengers con Zendaya e Queer con Daniel Craig. Cinque candidature in totale tra cui miglior commedia, migliore attrice, miglior colonna sonora e miglior canzone per Challengers (con la canzone “Compress” co-scritta da Guadagnino stesso) e una candidatura per il miglior attore a Daniel Craig per Queer. Entrambi i film sono inoltre nelle top 25 delle classifiche dei magazine di cinema americani che elencano i migliori film del 2024, per ultima Variety che posiziona Challengers come primo in classifica.

