Gualtieri, per la Festa del Cinema indico Nastasi

agenzia

"Grazie a Farinelli, fondamentale suo apporto come presidente"

ROMA, 17 GIU – “Grazie a Farinelli per apporto competente e appassionato. Come nuovo Presidente proporrò Salvo Nastasi”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che sottolinea la “competenza e passione” di Gianluca Farinelli ne suo mandato e “l’apporto fondamentale per consolidare e rafforzare il successo di un evento tornato a coinvolgere l’intera città”. “Per proseguire questo percorso virtuoso, proporrò al Collegio dei fondatori al posto di Farinelli come nuovo Presidente del cda della Fondazione Cinema per Roma Salvo Nastasi, la cui grande esperienza tocca numerosi ambiti strategici per il settore del cinema, da quelli artistico-culturali a quelli giuridici – aggiunge il sindaco -. Sono certo che con la presidenza di Nastasi proseguiremo nella crescita e nell’arricchimento culturale della Festa così come nel superare le tante sfide che attendono il cinema, dalla vastità delle produzioni e delle piattaforme in campo, fino all’avvento dell’intelligenza artificiale”.

