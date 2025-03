Guido Crosetto si racconta in Storie di un ragazzo di provincia

agenzia

Il primo libro del ministro in uscita l'11 marzo per Piemme

ROMA, 28 FEB – GUIDO CROSETTO, STORIE DI UN RAGAZZO DI PROVINCIA (PIEMME, PP 176, EURO 18,90). Il ministro della Difesa Guido Crosetto si racconta come uomo e come politico nel suo primo libro ‘Storie di un ragazzo di provincia’ che sarà in libreria l’11 marzo 2025, pubblicato da Piemme. “Rispettare la Politica significa avere un rispetto profondo per la cosa pubblica, che va servita e gestita, non per l’interesse di pochi, di una parte, ma per quello di tutti, della collettività, della nazione, con amore, serietà, impegno e sacrificio” scrive Crosetto nel libro. “Quando entriamo in quell’aula, o in qualunque istituzione, dovremmo smettere di essere solo chi siamo. Infatti, il servizio pubblico ci impone di andare oltre i nostri difetti, le nostre debolezze, le aspirazioni personali. Ci è chiesto di diventare anche altro, al servizio di qualcosa di più grande, di più importante, di essere superiori a ciò che siamo” dice il ministro della Difesa. Nella sua vita Crosetto è stato imprenditore, sindaco, parlamentare, sottosegretario e fondatore del partito, ora al Governo, Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni. Un uomo che ha sempre rivendicato il buon senso rispetto all’ideologia, il dialogo e il pragmatismo rispetto all’appartenenza. E che non ha mai dimenticato la lezione più importante della sua terra, il piccolo mondo antico di Marene, nella provincia di Cuneo, ovvero portare e avere rispetto per gli altri: “La politica, credo, è fatta di persone e per le persone”. Da queste pagine emerge un ritratto veritiero e profondo del suo modo di essere, fare, lavorare e pensare. Si parte dai ricordi e dagli insegnamenti paterni, dai legami fortissimi con il suo territorio, dalle amicizie di una vita e dalle esperienze più formative nel mondo delle imprese. Poi ecco il lungo apprendistato nelle amministrazioni piemontesi, a tutti i livelli, poi l’ingresso in Forza Italia e, infine, la fondazione di Fratelli d’Italia. In ‘Storie di un ragazzo di provincia’ prende forma un’accorata e intensa riflessione sul senso del fare politica e sulla missione civile che dovrebbe accompagnare ogni politico di ogni schieramento. Per il futuro di questo Paese e dei cittadini che, ogni giorno, provano a migliorare il loro presente e il loro destino di italiani e di Nazione, senza mai dimenticare il loro glorioso e ricco passato. In fondo, è questa la cosa che gli sta più a cuore. Nato a Cuneo, Crosetto ha vissuto, fino a pochi anni fa, a Marene. Oggi vive a Roma. È sposato, in seconde nozze, con Gaia Saponaro, dal 4 luglio 2015. Ha tre figli: Alessandro Giovanni (27 anni), Carole (11), Leon Christophe (10). Ministro della Difesa dal 22 ottobre 2022, Crosetto, con Meloni e La Russa, ha fondato nel 2012, Fratelli d’Italia, di cui è stato il primo coordinatore nazionale. È stato sottosegretario alla Difesa nel IV Governo Berlusconi. Imprenditore, politicamente nasce nella DC, di cui è stato segretario giovanile del Piemonte. Sindaco di Marene (Cuneo) dal 1990 al 2004 è stato consigliere provinciale della Provincia di Cuneo (1999-2009). Più volte relatore di maggioranza alla legge di Bilancio, poi legge Finanziaria, in tutte le legislature in cui è stato eletto deputato, è sempre membro della Commissione Bilancio, Programmazione, Tesoro. Presidente dell’Aiad, la Federazione italiana delle aziende iscritte a Confindustria, nei settori aerospazio, difesa e sicurezza, per tre mandati. Ha lavorato come imprenditore in diversi campi, attività e settori.

