Han Kang primo Nobel Letteratura per la Sud Corea

agenzia

Prima di lei solo a Kim Dae-Judg il Nobel per la Pace nel 2000

ROMA, 10 OTT – La scrittrice Han Kang è la prima sudcoreana a vincere un premio Nobel per la Letteratura, in generale la diciottesima donna a ricevere questo riconoscimento su 121 laureati, in occasione di 117 premiazioni. È anche la prima donna premio Nobel della Sud Corea ed è la prima scrittrice asiatica a ricevere il prestigioso riconoscimento. Prima di lei a ricevere il premio dell’Accademia di Svezia, solo l’ex presidente Kim Dae-Judg che ha vinto il Nobel per la Pace nel 2000 per l’impegno a favore dei diritti umani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA