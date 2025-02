Hit Parade a trazione Sanremo, domina Olly, Giorgia sul podio

agenzia

Festival monopolizza top ten singoli. Bene anche la compilation

ROMA, 21 FEB – Tradizione rispettata: è tutta a trazione Sanremo la top ten dei singoli più venduti della settimana secondo Fimi-Gfk. Domina il vincitore del festival, Olly, con Balorda Nostalgia, seguito da Fedez con Battito e Giorgia – rimasta fuori dalla top five dell’Ariston tra le polemiche – che conquista il terzo gradino del podio con La Cura per Me. Quarto Lucio Corsi, rivelazione del festivla, con Volevo Essere un Duro, poi Achille Lauro con Incoscienti Giovani. Sesta piazza per i Coma_Cose con il loro brano-tormentone Cuoricini, seguiti da Rose Villain con Fuorilegge. Chiudono la top ten Bresh con La Tana del Granchio, Tony Effe con Damme Na Mano e Shablo feat. Guè Joshua & Tormento con La Mia Parola. Arrivano direttamente da Sanremo anche le posizioni dalla 11 alla 20, da Elodie a Simone Cristicchi. Olly con Tutta Vita è al vertice anche della classifica albu, seguito da Brunori Sas con L’Albero delle Noci e dalla compilation del festival, che guida anche la top ten dei vinili.

