Hit parade, Achille Lauro si prende la vetta con Comuni Mortali

agenzia

Sul podio anche Sfera Ebbasta e Shiva, secondi, e Neffa, terzo

ROMA, 28 APR – A dieci giorni dall’uscita, Comuni Mortali, il nuovo album di Achille Lauro, conquista il primo posto della classifica degli album e in quella di cd, vinili e musicassette più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Lauro ha scalzato dalla vetta Santana Money Gang, il primo joint album dei rapper Sfera Ebbasta e Shiva, ora in seconda posizione. I due mantengono però il comando tra i singoli con Neon, davanti a Olly con Balorda Nostalgia. Si inserisce al terzo posto, al debutto, il ritorno di Neffa con Canerandagio Parte 1, composto da 10 tracce con molte collaborazioni: Noyz Narcos, Franco126, Guè e Joshua, Izi, Fabri Fibra e Myss Keta, Frah Quintale, Joan Thiele e Gemitaiz, Lucariello e STE, Ele A e Francesca Michielin. Altra new entry in quarta posizione, con Ligabue che propone Buon Compleanno Elvis 1995-2025, l’opera omnia con diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30 anni del leggendario album del 1995. Perde tre posizioni ed è quinto il rapper Artie5ive con l’album Labellavita, che vede collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Nily Savage e Guè. Scende anche Olly, dalla terza alla sesta piazza, con Balorda Nostalgia. Due posizioni in meno anche per Geolier, settimo con Dio lo sa, alla 46/a settimana dalla pubblicazione, davanti a Bad Bunny con il suo Debí tirar más fotos. Chiudono la top ten i Pinguini Tattici Nucleari noni con Hello World e Lucio Corsi, che tra 20 giorni sarà impegnato all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia, con Volevo essere un duro.

