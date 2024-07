Hit parade, Anna si conferma in vetta con Vera Baddie

agenzia

Tony Effe Gaia sempre primi tra i singoli con Sesso e Samba

ROMA, 12 LUG – Anche questa settimana la classifica degli album più venduti ella settimana è declinata al femminile: al primo posto si conferma per la seconda settimana consecutiva la giovane rapper Anna con il suo primo album di inediti, Vera Baddie, che nel week-end d’uscita è stato il terzo album più ascoltato al mondo su Spotify e il primo album di un’artista rap femminile con più stream in tutto il globo, battendo la concorrenza internazionale con oltre 7 milioni di stream. Invariato anche il resto del podio: dietro di lei, Geolier con Dio lo sa, che contiene feat con Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Luchè, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, Ultimo e la star argentina Maria Becerra. Alle sue spalle si confermano Icon di Tony Effe, terzo, e Tedua, quarto con La Divina Commedia (Deluxe), terzo e ultimo capitolo del progetto del rapper. Passa dalla 23/a alla quinta posizione, spinta dall’entusiasmo per le due date milanesi del 13 e 14 luglio, Taylor Swift con The Tortured Poets Department, che è primo tra i vinili. Sesta piazza, in discesa di una una, per Capo Plaza con Ferite, seguito da Rose Villain con Radio Sakura, stabile al settimo posto. Ultimo è ottavo con Altrove. Chiudono la top ten Mahmood in risalita con Nei Letti degli altri e la new entry Aurora e Ludovica, le due sorelline star del web e beniamine dei bambini, che hanno pubblicato il disco che porta i loro nomi. Chiudono la classifica Kid Yugi con I Nomi del Diavolo, stabile, e Angelina Mango che con poké melodrama, il suo primo album di inediti, scivola dalla quarta alla decima posizione. Anche questa settimana Tony Effe e Gaia guidano la classifica dei singoli con Sesso e Samba.

