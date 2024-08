Hit parade, Anna si riconferma in vetta per 6/a settimana

agenzia

Con Vera Baddie. Tony Effe e Gaia senza rivali tra i singoli

ROMA, 09 AGO – Anna da record. La giovane rapper è per la sesta settimana consecutiva in vetta alla classfica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con il suo Vera Baddie. Conferma così un primato che era imbattuto da 16 anni: non solo ha sorpassato la cantautrice inglese Adele rimasta in vetta per 5 settimane consecutive tra il 2015 e il 2016, ma è anche la prima artista femminile a restare in vetta per 6 settimane consecutive con il suo disco dal 2008 in Italia. All’interno del disco sono molti i brani già certificati, tra questi 30°C, già Platino e brano con la più lunga permanenza alla n.1 nella classifica dei singoli su Spotify di quest’anno con 7 settimane consecutive (ed è quinto nella classifica dei singoli). Risalgono di una posizione Geolier con Dio Lo Sa (secondo) e Tony Effe con Icon (ancora dominatore dei singoli insieme a Gaia con Sesso e Samba). Scivola in quarta posizione Sfaciolate Mixtape di Yungest Moonstar feat. Thasup. Stabili Tedua con l’ultimo capitolo della sua Divina commedia (quinto) e Annalisa con E poi siamo finiti nel vortice (sesta). Scambio di posizione, rispetto a una settimana fa, tra Capo Plaza con Ferite (ora settimo) e Rose Villain, ottava con Radio Sakura. Invariate le ultime due posizioni della top ten con Mahmood nono con Nei letti degli altri, e Kid Yugi decimo con I Nomi del diavolo.

