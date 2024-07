Hit Parade, Anna supera tutti, prima per la quarta volta

agenzia

Tony Effe e Gaia al vertice tra i singoli

ROMA, 26 LUG – Anna continua ad infrangere record: per la quarta settimana consecutiva Vera Baddie si conferma al primo posto della classifica degli album in Italia (FIMI/GFK). È la prima artista donna italiana ad ottenere un simile risultato da 10 anni a questa parte. L’album, che è già certificato Oro, sta ottenendo risultati straordinari sulle piattaforme digitali con tutte le tracce entrate in classifica. Vera Baddie, inoltre, è il primo album di un’artista donna ad avere avuto 5 brani entrati nella top10 della classifica singoli Fimi da The Fame Monster di Lady Gaga nel 2010. ’30°C’ si riconferma la hit dell’estate, da poco certificata Disco di Platino (FIMI/GFK). È inoltre la canzone più a lungo in vetta della classifica singoli giornaliera di Spotify di quest’anno: ad oggi, infatti, ha trascorso 5 settimane ininterrotte alla prima posizione della chart. Il singolo è attualmente al secondo posto della classifica settimanale dei singoli (FIMI/GFK) ed è in seconda posizione nella chart di Apple Music. Al secondo posto della hit parade degli album si conferma Geolier con Dio lo sa, e sale dal quarto al terzo posto Tony Effe con Icon. New entry in quarta posizione dove si piazza Mezzosangue con Musica Cicatrene, anche al primo posto della classifica di Cd, Vinili e Musicassette. Al sesto entra Stray Kids con Ate. Saldo al quinto posto Tedua con La Divina Commedia (Deluxe). Scende al settimo Annalisa con E poi siamo finiti nel vortice, seguita Capo Plaza con Ferite e Rose Villain con Radio Sakura. Chiude la top ten Mahmood con Nei letti degli altri. A guidare la classifica dei singoli sono ancora Tony Effe e Gaia con Sesso e Samba seguiti da Anna con 30°.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA