Hit parade, Cremonini debutta in vetta album

Segue Ultimo. Nei singoli dominano Anna e Alfa

ROMA, 25 LUG – Dopo il sold out a Roma del suo Tour Cesare Cremonini entra come un uragano in vetta alle classifiche Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana con Cremonini Live25, spazzando via Niky Savage, che solo una settimana fa aveva debuttato in cima. Rimangono stabili sul podio, al secondo posto Ultimo, anche lui impegnato con il suo tour da record, con il disco live dei concerti negli stadi dello scorso anno, e Olly al terzo con Tutta Vita. Scala due posizioni e si piazza al quarto gradino Sfera Ebbasta & Shiva con l’album a quattro mani Santana Money Gang. Quinto Alfa, che sta dominando l’estate con il singolo A me mi piace feat. Manu Chao, con Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato versione Deluxe. Sesto Bud Bunny, settimo Bresh con Mediterraneo, seguito da Lazza con Locura (l’album più logevo della top ten con le sue 43 settimane di permanenza) che è ottavo. Chiudono al nono e al decimo posto Geolier con il suo Atto II e I Pinguini Tattici Nucleari con Hello World. Nei singoli domina Anna con Desolè seguita da Alfa e Serenata di Brancale e Amoroso. Questa la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti dal 18 al 24 Luglio. 1) CREMONINI LIVE25, CESARE CREMONINI (EMI UNIVERSAL MUSIC). 2) ULTIMO LIVE STADI 2024, ULTIMO (ULTIMO RECORDS-BELIEVE) 3) TUTTA VITA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 4) SANTANA MONEY GANG (SFERA EBBASTA & SHIVA (CUPIDO / MILANO OVEST-UNIVERSAL MUSIC) 5) NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE), ALFA (ARTIST FIRST-ARTIST FIRST). 6) DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC. THE ORCHARD) 7)MEDITERRANEO, BRESH (EPIC-SONY MUSIC) 8) LOCURA, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC). 9)DIO LO SA – ATTO II GEOLIER WARNER MUSIC WARNER MUSIC. 10) HELLO WORLD, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC-SONY MUSIC). Questa la classifica dei singoli: 1) DÉSOLÉE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC). 2) A ME MI PIACE, ALFA & MANU CHAO (ARTIST FIRST-ARTIST FIRST). 3) SERENATA, SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO (ISOLA DEGLI ARTISTI / WARNER MUSIC-WARNER MUSIC). 4) LA PLENA, W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS (KRISTOMAN LLC-WARNER MUSIC). 5) YAKUZA – ELODIE, SFERA EBBASTA & RVSSIAN (ISLAND UNIVERSAL MUSIC). E questa, infine, la classifica di cd, vinili e musicassette. 1) DON’T TAP THE GLASS, TYLER, THE CREATOR (COLUMBIA SONY MUSIC). 2) RADIO ITALIA SUMMER HITS 2025, VARIOUS ARTISTS (SOLO MUSICA ITALIANA-SONY MUSIC). 3) ULTIMO LIVE STADI 2024, ULTIMO (ULTIMO RECORDS-BELIEVE). 4) BREAKTHROUGH JOE BONAMASSA (J&R ADVENTURES (INDIPENDENTI). 5)JOVA! LIVE! LOVE!, JOVANOTTI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC).

