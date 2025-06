Hit Parade, en plein di Alfa fra album, singoli e vinili

agenzia

Spopola A me mi piace feat. Manu Chao. Sul podio Olly e Luchè

ROMA, 06 GIU – Vola subito in vetta alla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana la versione deluxe di Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato di Alfa, già disco di platino: nuovo capitolo del racconto iniziato con l’album originale, è in testa anche fra cd, vinili e musicassette. Cinque i brani inediti, tra i quali il singolo A me mi piace feat. Manu Chao, un dialogo musicale tra due artisti di generazioni e percorsi diversi, che unisce l’inconfondibile stile di Manu Chao con la scrittura fresca e personale di Alfa. Ispirata al ritmo e allo spirito di Me Gustas Tu – brano che ha segnato un’epoca – la canzone guida la top ten dei singoli. Dal lancio, il 9 maggio, il brano ha raggiunto la posizione numero 1 sia nella classifica Top 50 Italia di Spotify che nei brani più ascoltati di Amazon Music, ed è entrato nelle classifiche Spotify Viral 50 di Francia, Spagna, Belgio, Austria e Svizzera, testimoniando il suo impatto a livello europeo. Tra gli album risale dalla quinta alla seconda posizione Tutta Vita, del vincitore di Sanremo Olly (da 32 settimane in classifica), che precede Luchè, terzo questa settimana con Il mio lato peggiore, con un mix esplosivo di collaborazioni da Sfera Ebbasta a Giorgia. Quarta piazza, in discesa di due posizioni, per Sfera Ebbasta e Shiva con il joint album Santana Money Gang, che precedono Rkomi con Decrescendo e Salmo con Ranch. In settima posizione l’altra new entry della settimana, Diciotto, primo progetto discografico di Luk3, giovane talento classe 2007 tra i protagonisti del serale di Amici di Maria De Filippi, che si piazza al secondo posto anche tra i vinili. Chiudono la top ten La Bellavita del rapper italo-sierraleonese Artie 5ive, con collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Nily Savage e Guè, Comuni Mortali di Achille Lauro e Ultimo Live Stadi 2024, il live album dell’artista romano (che era primo una settimana fa).

