Hit parade, Geolier spodestato dal nuovo album di Anna

Resta comunque secondo, a seguire Tony Effe

ROMA, 05 LUG – Il tempo di lanciare il nuovo disco, ‘Vera Baddie’, lo scorso 28 giugno, che Anna è subito salita in vetta alla top 100 settimanale di Fimi-Gfk per gli album più venduti. Di fatto spodestando Geolier, che dalla seconda settimana di giugno la dominava con il suo Dio lo sa, che contiene feat con Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Luchè, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, Ultimo e la star argentina Maria Becerra. Ma il rapper rimane comunque secondo. Dietro di lui Tony Effe con Icon, mentre Ultimo (ex terzo posto) scivola via, fermandosi in sesta posizione. Quarto, ancora una volta, Tedua con La Divina Commedia (Deluxe), seguito da Capo Plaza con Ferite, mentre Rose Villain scende in settima posizione. Al posto otto e nove, invece, due new entry. Sono Chi more pe’mme di Cosang e Loom degli Imagine Dragons. Chiude la top 10 I nomi del diavolo di Kid Yugi. Per i singoli le prime quattro posizioni rimangono uguali: Tony Effe e Gaia con Sesso e samba, Anna con 30°C, Come un tuono di Rose Villain feat. Guè, Paprika di Ghali. Quinti, in salita di due posizioni, Tananai e Annalisa con Storie Brevi. Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio: 1) VERA BADDIE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 2) DIO LO SA, GEOLIER (WARNER MUSIC) 3) ICON, TONY EFFE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 4) LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE), TEDUA (EPIC-SONY MUSIC) 5) FERITE, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 6) ALTROVE, ULTIMO (ULTIMO RECORDS-BELIEVE) 7) RADIO SAKURA, ROSE VILLAIN (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 8) CHI MORE PE’MME, COSANG (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 9) LOOM, IMAGINE DRAGONS (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 10) I NOMI DEL DIAVOLO, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) SESSO E SAMBA, TONY EFFE & GAIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 2) 30°, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 3) COME UN TUONO, ROSE VILLAIN FEAT. GUÈ (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 4) PAPRIKA, GHALI (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 5) STORIE BREVI, TANANAI & ANNALISA (ECLECTIC RECORDS-UNIVERSAL MUSIC/WARNER MUSIC) E questa, infine, quella dei cd, musicassette e vinili: 1) VERA BADDIE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 2) CHI MORE PE’MME, COSANG (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 3) RADIO ITALIA SUMMER HITS 2024, ARTISTI VARI (SOLO MUSICA ITALIANA-SONY MUSIC) 4) VITA BONA, COSANG (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 5) LOOM, IMAGINE DRAGONS (EMI-UNIVERSAL MUSIC)

