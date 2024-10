Hit Parade, il nuovo album dei Coldplay subito in testa

agenzia

Tra i singoli primo posto per Olly e Angelina Mango con Jvli

ROMA, 11 OTT – Il nuovo disco dei Coldplay Moon music subito primo nella classifica Fimi/Gfk Italia degli album più venduti della settimana. L’ultimo lavoro della band di Chris Martin è uscito il 4 ottobre scorso per Warner Music e arriva dopo il successo del precedente Music of the Spheres. È stato pubblicato anche il primo videoclip dell’album, quello del brano All My Love, video diretto da Chris Candy e girato con l’iPhone. Al secondo posto dei dischi più venduti scende Lazza con Locura (disponibile dal 20 settembre per Island Records) primo per due settimane consecutive; completa il podio la regina dell’estate Anna con Vera Baddie (Emi). Al quarto posto sale, dalla 38/a posizione, Yungest moonstar con Sfaciolate mixtape, scende dal secondo al quinto Shiva con Milano Angels. Due new entry al sesto e nono posto: sono, rispettivamente, Astro col disco omonimo e Marco Masini con 10 amori. Completano la classifica dei dieci album più venduti Souvenir (Extended edition) di Emmma al settimo posto; Dio lo sa di Geolier che passa dal quarto all’ottavo posto e Icon di Tony Effe al decimo (la scorsa settimana occupava la quinta posizione). Nei singoli, resta primo Per due come noi, di Olly con Angelina Mango, scritto dai due cantautori e prodotto insieme a Jvli.

