Hit parade, Lucio Corsi si prende la vetta di album e vinili

Olly rimane al comando della classifica dei singoli

ROMA, 11 APR – Con l’uscita in formato fisico del suo album Volevo essere un duro (stesso titolo del brano portato al festival di Sanremo), Lucio Corsi – che tra un mese sarà impegnato all’Eurovision Song Contest – conquista la vetta della classifica degli album e anche quella dei cd, vinili e musicassette più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Scivola al secondo posto, il rapper Artie5ive con l’album Labellavita, che vede collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Nily Savage e Guè. Rimane sul podio Olly con Balorda Nostalgia (il brano che dà il nome all’album e che gli ha regalato la vittoria a Sanremo primeggia ancora tra i singoli). Seguono due new entry: Galactico dei Baustelle, disco ispirato alla California degli anni Sessanta e che rappresenta una nuova esplorazione sonora per la band, al quarto posto, e Viscerale di Mezzosangue al quinto, il lavoro di inediti arrivato dopo le collaborazioni con Ultimo sul brano Diluvio Universale e la ripubblicazione di Musica Cicatrene. Perde due posizioni, ed è sesto, Geolier con Dio lo sa, alla 44/a settimana dalla pubblicazione, mentre ne perde una Bad Bunny con il suo Debí tirar más fotos. Passa dalla terza all’ottava piazza Franco126 con Futuri possibili, terzo album in studio del cantautore romano. Entra al nono posto al debutto il disco Angelo Balaclava, il quarto album di Silent Bob, prodotto interamente da Sick Budd. Chiude la top ten Guè con Tropico del Capricorno.

