Hit parade, Olly ancora in vetta con Tutta Vita

Alfa sempre primo nei singoli con A me mi piace, feat. Manu Chao

ROMA, 18 AGO – Il vincitore di Sanremo, Olly, si conferma in vetta alla top ten Fimi-Gfk degli album più venduti con Tutta Vita, da ben 42 settimane in classifica. Al secondo posto, guadagnando quattro posizioni rispetto a una settimana fa, risale Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato versione Deluxe di Alfa, che conserva la vetta tra i singoli con A me mi piace feat. Manu Chao. Guadagna una piazza anche Santana Money Gang, l’album a quattro mani di Sfera Ebbasta e Shiva. Risale di quattro gradini ed è quarto anche Bad Bunny con Debì Tirar Màs Fotos, davanti a Geolier con Dio lo Sa – Atto II (da 62 settimane nelle chart). Sesto posto per Bresh con Mediterraneo, seguito da a Ultimo Live Stadi 2024. Lazza con Locura (l’album più longevo della top ten con le sue 47 settimane di permanenza) è ottavo. Chiudono la top ten i Pinguini Tattici Nucleari con Hello World e Luché con Il mio lato peggiore. Da registrare, al primo posto tra i vinili, Lost Americana, settimo album in studio del musicista, cantante e compositore americano MGK.

