Hit parade, Olly in vetta alla classifica album e singoli

Sul podio entrano Sabrina Carpenter e la band K-pop Stray Kids

ROMA, 05 SET – Olly si conferma non solo in vetta anche questa settimana alla top ten Fimi-Gfk degli album più venduti con Tutta Vita, da ben 45 settimane in classifica (il 26 settembre uscirà una nuova edizione con i brani usciti successivamente alla pubblicazione), ma debutta al primo posto anche nella hit parade dei singoli con il nuovissimo Questa domenica, insieme a Juli. Con le prime nuove uscite discografiche dopo la pausa estiva, cambia volto la testa della classifica: al secondo posto entra Sabrina Carpenter con Man’s Best Friend, settimo album della due volte vincitrice dei Grammy Awards, mentre al terzo si piazza Karma della band fenomeno del K-Pop Stray Kids, che sono primi anche nella chart cd, vinili e musicassette. Quarta posizione per Neffa con Canerandagio Parte 2, uscito dopo il successo della prima parte, che vede le collaborazioni con Jake La Furia, Nayt, Coez, Kaos, J-AX, Mahmood, Salmo. Scende di due gradini, rispetto a una settimana fa, ed è quinto, Santana Money Gang, l’album a quattro mani di Sfera Ebbasta e Shiva. Subito dietro Alfa con Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato versione Deluxe e Bad Bunny e Debì Tirar Màs Fotos (giù di cinque posti). Bresh, scende di un gradino ed è ottavo con Mediterraneo. Chiudono la top ten Geolier con Dio lo Sa – Atto II (da 65 settimane nelle chart, l’album più longevo nella top ten, ma perde 5 posizioni) e Lazza con Locura (con 50 settimane di permanenza) che passa dalla sesta alla decima piazza.

