Hit parade, Olly in vetta alla classifica con Tutta vita

Benji Fede primi tra i vinili con Rewind, disco della reunion

ROMA, 04 NOV – Il giovane Olly, al debutto, vola direttamente in vetta alla classifica Fimi/Gfk Italia degli album più venduti della settimana con Tutta vita, secondo lavoro discografico del cantautore. Il disco, prodotto da JVLI, si compone di 12 tracce che raccontano le sue esperienze personali insieme a quelle dei suoi amici, fino ad allargarsi alle persone che, a vario titolo, sono entrate nella sua vita fino a comprendere una intera generazione. Olly si conferma anche in prima posizione nei singoli, per la quinta settimana consecutiva, con Per due come noi con Angelina Mango, scritto dai due cantautori e prodotto insieme a Jvli. Dietro di lui, scambio di posizioni tra Lazza, secondo con Locura (era terzo una settimana fa) e Night Skinny, sul terzo gradino del podio (era secondo) con Containers, che celebra a tutto campo la ‘rap culture’ ed è il settimo album in studio del producer e dj classe 1983. La reunion di Benji & Fede, che si erano detti addio nel 2020 prima di ritrovarsi quattro anni dopo, viene premiata con un quarto posto e con la vetta della classifica nei vinili per il debutto dell’album Rewind. Un disco che in 12 brani celebra l’amicizia tra i due, l’amore, le esperienze e la crescita. Quinta piazza (in discesa di una) per Simba La Rue, con l’ultimo capitolo del suo primo album di successo (Tunnel): la deluxe edition intitolata Esci Dal Tunnel. Subito dietro (anche lei perde una posizione) la regina (rap) dell’estate Anna con Vera Baddie. Tananai, che sette giorni fa aveva debuttato in vetta con con il suo secondo lavoro discografico Calmocobra, precipita in settima posizione, precedendo Geolier con Dio lo sa (sesto nell’ultima rilevazione). Chiudono la top ten due new entry: nono è Con i miei occhi di Lele Blade e decimo il rapper statunitense Tyler, The Creator con Chromokopia.

