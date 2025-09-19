agenzia
Hit parade, Olly resta primo, arriva Ed Sheeran
Al terzo posto debutta l'album Breach dei Twenty One Pilots
(di Francesca Pierleoni) (ANSA) – ROMA, 19 SET – Olly resta in vetta anche questa settimana alla top ten Fimi/Niq degli album più venduti con Tutta Vita, da ben 47 settimane in classifica e conferma il primo posto anche nella hit parade dei singoli con Questa domenica, insieme a Juli. Al secondo posto per gli album irrompe Ed Sheeran con Play (che è in testa alla classifica di cd, vinili e musicassette). Al terzo posto un’altra new entry, Breach dei Twenty One Pilots, il duo composto da Tyler Joseph e Josh Dun. Scivola di due posizioni ed è ora quarto Sick Luke con Dopamina. Giù di un posto, è adesso quinto, Santana Money Gang, l’album a quattro mani di Sfera Ebbasta e Shiva. Balzo dalla 18/a alla sesta posizione per Achille Lauro con Comuni mortali, da 22 settimane in classifica. Risale anche Locura di Lazza che passa dal 10/o al 7/o posto. È ottava (due gradini in meno) la colonna sonora del film animato fenomeno Kpop Demon Hunters. Stabile Geolier, nono con Dio lo Sa – Atto II (da 67 settimane nelle chart, l’album più longevo nella top ten), mentre perde cinque posizioni fino al decimo posto Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (versione Deluxe) di Alfa. Questa la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti dal 12 all’18 settembre: 1) TUTTA VITA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 2) PLAY, ED SHEERAN (WARNER MUSIC) 3) BREACH, TWENTY ONE PILOTS (WARNER MUSIC) 4) DOPAMINA, SICK LUKE (CAROSELLO RECORDS) 5) SANTANA MONEY GANG, SFERA EBBASTA & SHIVA (CUPIDO / MILANO OVEST) 6) COMUNI MORTALI, ACHILLE LAURO (WARNER MUSIC) 7) LOCURA, LAZZA (ISLAND) 8) KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.), VARIOUS ARTISTS (ISLAND) 9) DIO LO SA – ATTO II, GEOLIER (WARNER MUSIC) 10) NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE), ALFA (ARTIST FIRST) Questa la classifica dei singoli: 1) QUESTA DOMENICA, OLLY & JULI (EPIC-SONY MUSIC) 2) BAM BAM, BANFY FEAT. SHERIDAN (EMME SOUND-INDIPENDENTI) 3) KRIMINAL, BABY GANG, EL ALFA, OMEGA & ROBERTO FERRANTE (PLANET RECORDS-PLANET DISTRIBUTION) 4) HALO, SAMURAY JAY & VITO SALAMANCA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 5) DÉSOLÉE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC) E questa, infine, la classifica di cd, vinili e musicassette: 1) PLAY, ED SHEERAN (WARNER MUSIC) 2) BREACH, TWENTY ONE PILOTS (WARNER MUSIC) 3) KARMA, STRAY KIDS (EMI / VIRGIN MUSIC GROUP-UNIVERSAL MUSIC) 4) LIVE EP, LED ZEPPELIN (WARNER MUSIC) 5) RANCH, SALMO (COLUMBIA-SONY MUSIC).