Hit parade, Olly rimane in vetta con Tutta Vita

Alfa sempre primo nei singoli con A me mi piace feat. Manu Chao

ROMA, 22 AGO – Testa della classifica invariata per questa settimana: il vincitore di Sanremo, Olly, si conferma al primo posto della top ten Fimi-Gfk degli album più venduti con Tutta Vita, da ben 43 settimane in classifica. Al secondo posto è stabile rispetto a una settimana fa Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato versione Deluxe di Alfa, che conserva la vetta tra i singoli con A me mi piace feat. Manu Chao. Il terzo posto è, invece, di Geolier che risale di due posizioni con Dio lo Sa – Atto II (da 63 settimane nelle chart). Quattro gradini in più anche per Lazza con Locura (l’album più longevo della top ten con le sue 48 settimane di permanenza) che passa dall’ottava alla quarta piazza. Quinto posto (era quarto sette giorni fa) per Bad Bunny con Debì Tirar Màs Fotos, davanti a Santana Money Gang, l’album a quattro mani di Sfera Ebbasta e Shiva, in discesa di tre posizioni. Si conferma al settimo posto Ultimo Live Stadi 2024, precedendo Bresh (che perde due posizioni) con Mediterraneo. Chiudono la top ten i Pinguini Tattici Nucleari con Hello World (che confermano il nono posto) e Artie 5ive che rientra tra i primi dieci con La Bellavita.

