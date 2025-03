Hit parade, Olly si conferma in vetta per album e singoli

agenzia

Noemi unica donna in top ten e unica new entry della settimana

ROMA, 07 MAR – Il vincitore dell’ultimo festival di Sanremo, Olly, si conferma in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana con Tutta vita. Il giovane artista genovese mantiene anche la prima posizione tra i singoli, con il brano che gli ha regalato la vittoria, Balorda Nostalgia (seguito da Giorgia, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi, con i primi 15 posti tutti occupati da brani in gara a Sanremo). Il resto della classifica risente relativamente dell’effetto festival: Noemi riesce a conquistare la settima piazza con il nuovo lavoro Nostalgia (unica new entry della settimana e unica donna tra i primi dieci), mentre la compilation Sanremo 2025 con i brani in gara è nona, in discesa di sei gradini, ma conquista la vetta nei cd e vinili. Le altre posizioni sono occupati da volti e nomi già noti: Geolier risale sul podio, al secondo posto, con Dio lo sa, alla 39/a settimana dalla pubblicazione, seguito dal portoricano Bad Bunny con Debì tirar mas foto. Quarto posto per Guè con Tropico del Capricorno, che precede i colleghi Marracash con È finita la pace e Lazza con Locura. Tony Effe (che non è riuscito a sfruttare l’onda lunga sanremese – il suo singolo Damme ‘na mano è solo ventunesimo) perde tre posizioni e passa dalla quinta all’ottava con Icon. Chiude la top ten Kid Yugi con Tutti i nomi del diavolo, in classifica da oltre un anno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA