Hit parade, Olly torna in vetta alla classifica

Lucio Corsi al debutto entra al 3/o posto dietro Rose Villain

ROMA, 28 MAR – Olly torna in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk con Balorda Nostalgia (il brano che dà il nome all’album e che ha vinto anche all’ultimo festival di Sanremo primeggia ancora tra i singoli). Scivola in seconda posizione Rose Villain con Radio Vega, il lavoro che chiude la trilogia dopo Radio Gotham e Radio Sakura. Si inserisce al terzo posto Lucio Corsi, rivelazione del festival, con l’uscita del suo album Volevo essere un duro (stesso titolo del brano portato a Sanremo). Risale di un gradino, ed è quarto, Geolier con Dio lo sa, alla 42/a settimana dalla pubblicazione, mentre ne recupera due Bad Bunny con il suo Debí tirar más fotos. Gaia, anche lei sfruttando l’effetto festival, si piazza al debutto al sesto posto con Rosa dei venti, l’album in cui racconta i suoi vent’anni, alla ricerca della bussola interiore. Guadagnano una posizione rispetto a una settimana fa anche Guè con Tropico del Capricorno (settimo) e Lazza con Locura (nono). Tra loro si inserisce la new entry Tedua con Orange County California, la ripubblicazione in vinile del primo lavoro discografico del rapper (che è infatti primo anche tra i vinili). Chiude la top ten Kid Yugi con Tutti i nomi del diavolo.

