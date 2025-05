Hit parade, Sfera Ebbasta e Shiva si riprendono la vetta

agenzia

Rocco Hunt debutta in seconda posizione con Ragazzo di giù

ROMA, 02 MAG – Dopo una settimana di pausa, a favore di Achille Lauro, Santana Money Gang, il primo joint album dei rapper Sfera Ebbasta e Shiva, si riprende la vetta degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. I due mantengono il comando anche tra i singoli con Neon. Al secondo posto entra, al debutto, Rocco Hunt con Ragazzo di Giù (primo tra cd, vinili e musicassette), che vede collaborazioni con Gigi D’Alessio, Irama, Baby Gang, Massimo Pericolo e Clementino. Sul terzo gradino del podio risale anche il rapper Artie5ive con l’album Labellavita, che vede collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Nily Savage e Guè. Achille Lauro finisce fuori dal podio ed è quarto con Comuni Mortali, suo settimo lavoro in studio. Risalgono tutti di una posizione rispetto a sette giorni fa, Olly con Balorda Nostalgia (quinto), Geolier con Dio lo sa, alla 47/a settimana dalla pubblicazione (sesto), Bad Bunny con Debí tirar más fotos (settimo) e i Pinguini Tattici Nucleari con Hello World (ottavi). Chiudono la top ten Ligabue (giù di 5 gradini) con Buon Compleanno Elvis 1995-2025, l’opera omnia con diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30 anni del leggendario album del 1995 e Guè con Tropico del Capricorno.

