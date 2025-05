Hit parade, Sfera Ebbasta-Shiva tornano al top davanti a Salmo

agenzia

Luchè debutta terzo, Damiano quarto, Olly quinto, Fabi sesto

(di Cinzia Conti) (ANSA) – ROMA, 23 MAG – Con il joint album Santana Money Gang, Sfera Ebbasta e Shiva tornano in vetta alla classifica Fimi/Gfk degli album e anche dei vinili più venduti strappando lo scettro a Salmo con Ranch. Con il suo settimo lavoro in studio il pionieristico artista sardo ormai di stanza a Milano scivola secondo tra gli album e terzo tra i vinili. A seguire due new entry: al terzo posto debutta Luchè con Il mio lato peggiore, un ritorno deciso alle radici street dell’artista con un mix esplosivo di collaborazioni da Sfera Ebbasta a Giorgia. Luchè con il singolo Ginevra in collaborazione con Geolier è in testa nei singoli. In quarta posizione Funny Little Fears, primo album da solista di Damiano David che debutta nella top 5 anche delle classifiche di Francia (2/o in classifica generale e 1/o nel fisico), Belgio (1/o), Germania (5/o), Austria (3/o), Olanda (5/o), Svizzera (2/o). Slitta al quinto posto Olly con Tutta Vita, uscito ben 30 settimane fa, mentre sesta è un’altra novità, Libertà negli occhi di Niccolò Fabi. Scende in settima posizione La bellavita, nuovo lavoro a distanza di 2 anni dall’album di esordio del rapper italo-sierraleonese classe 2000 Artie 5ive che vede collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Nily Savage e Guè. Ottavo Achille Lauro con Comuni Mortali, suo settimo lavoro in studio, davanti alla latin star Bad Bunny con il suo ‘Debí tirar más fotos. Chiude la top ten l’inossidabile Geolier con Dio lo sa – Atto II, fuori da 50 settimane. Questa la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti da 16 al 22 maggio): 1) SANTANA MONEY GANG, SFERA EBBASTA & SHIVA (CUPIDO/MILANO OVEST-UNIVERSAL MUSIC) 2) RANCH, SALMO (COLUMBIA-SONY MUSIC) 3) IL MIO LATO PEGGIORE, LUCHÈ (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 4) FUNNY LITTLE FEARS, DAMIANO DAVID (SONY MUSIC/ARISTA-SONY MUSIC) 5) TUTTA VITA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 6) LIBERTÀ NEGLI OCCHI, NICCOLÒ FABI (BMG-UNIVERSAL MUSIC) 7) LA BELLAVITA, ARTIE 5IVE (WARNER MUSIC/TRENCHES RECORDS ENT-WARNER MUSIC) 8) COMUNI MORTALI, ACHILLE LAURO (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 9) DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC.-THE ORCHARD) 10) DIO LO SA – ATTO II, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) GINEVRA, LUCHÈ FEAT. GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 2) PIANGERE A 90, BLANCO (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 3) NEON, SFERA EBBASTA & SHIVA (CUPIDO/MILANO OVEST-UNIVERSAL MUSIC) 4) BALORDA NOSTALGIA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 5) LA PLENA W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS (KRISTOMAN LLC-WARNER MUSIC) E questa, infine, la classifica di cd, vinili e musicassette: 1) SANTANA MONEY GANG, SFERA EBBASTA & SHIVA (CUPIDO/MILANO OVEST-UNIVERSAL MUSIC) 2) FUNNY LITTLE FEARS, DAMIANO DAVID (SONY MUSIC/ARISTA-SONY MUSIC) 3) RANCH, SALMO (COLUMBIA-SONY MUSIC) 4) LIBERTÀ NEGLI OCCHI, NICCOLÒ FABI (BMG-UNIVERSAL MUSIC) 5) IL MIO LATO PEGGIORE, LUCHÈ (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC).

