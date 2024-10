Hit parade, Tananai subito in vetta con Calmocobra

agenzia

Unica new entry, Simba La Rue quarto con deluxe edition

ROMA, 25 OTT – Tananai, al debutto, vola direttamente in vetta alla classifica Fimi/Gfk Italia degli album più venduti della settimana con Calmocobra. È al vertice anche dei Vinili, Cd e musicassette. è il secondo lavoro discografico del cantautore milanese e nelle 12 canzoni che lo compongono, di cui 9 inedite, mette al centro i rapporti umani e le emozioni che ne scaturiscono. Perde la prima posizione Night Skinny con il nuovo disco Containers, che celebra a tutto campo la ‘rap culture’ ed è il settimo album in studio del producer e dj classe 1983. È terzo Lazza, in discesa di un gradino con Locura. Simba La Rue, con l’ultimo capitolo del suo primo album di successo, Tunnel, con la deluxe edition intitolata Esci Dal Tunnel si piazza all’esordio in quarta piazza. La regina (rap) dell’estate Anna è quinta con Vera Baddie (la scorsa settimana era terza), davanti al collega Geolier con Dio lo sa. Passa dalla quarta alla settimana posizione Shiva con il suo Milano Angels, quarto album in studio del rapper, piazzandosi davanti a Tony Effe con il suo secondo album Icon (due gradini in meno). Chiudono la top ten Tedua con l’ultimo capitolo della sua Divina commedia (Deluxe) e Astro con l’album omonimo. Tra i singoli, mantiene la prima posizione Per due come noi, ultimo brano di Olly con Angelina Mango, scritto dai due cantautori e prodotto insieme a Jvli.

