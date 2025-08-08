agenzia
Hit Parade, torna in vetta Olly con Tutta Vita
Il vincitore di Sanremo scalza Sadturs Kiid, terzo Geolier
ROMA, 08 AGO – Il vincitore di Sanremo, Olly, torna in vetta alla top ten Fimi-Gfk degli album più venduti con Tutta Vita, da ben 41 settimane in classifica. Il cantautore genovese scalza così Sadturs & Kiid, il duo dei giovani produttori neo protagonisti della scena urban, secondi con No Regular Music 2, davanti a Geolier, terzo con Dio lo Sa – Atto II (da 61 settimane nelle chart) e forte dei sold out già registrati per il tour 2026, annunciato da poco. Guadagna una posizione ed è quarto Santana Money Gang, l’album a quattro mani di Sfera Ebbasta e Shiva, davanti a Ultimo Live Stadi 2024. Stabile al sesto posto Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato versione Deluxe di Alfa, che questa settimana conserva la vetta anche tra i singoli con A me mi piace feat. Manu Chao. Si conferma in settima posizione Bresh con Mediterraneo, seguito da Bad Bunny con Debì Tirar Màs Fotos, Lazza con Locura (l’album più longevo della top ten con le sue 46 settimane di permanenza) e dai Pinguini Tattici Nucleari con Hello World. Da registrare, al primo posto tra i vinili, This is not a Drill – Live from Prague, l’album registrato originariamente durante il concerto di Roger Waters alla O2 Arena della Repubblica Ceca il 25 maggio 2023, con brani iconici come “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” e “Is This The Life We Really Want?”. Questa la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti dal 1 al 7 agosto: 1) TUTTA VITA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 2) NO REGULAR MUSIC 2, SADTURS & KIID (STO RECORDS/WARNER MUSIC-
WARNER MUSIC) 3) DIO LO SA – ATTO II, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 4) SANTANA MONEY GANG (SFERA EBBASTA & SHIVA (CUPIDO/MILANO OVEST-UNIVERSAL MUSIC) 5) ULTIMO LIVE STADI 2024, ULTIMO (ULTIMO RECORDS-BELIEVE) 6) NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO (DELUXE), ALFA (ARTIST FIRST-ARTIST FIRST) 7) MEDITERRANEO, BRESH (EPIC-SONY MUSIC) 8) DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC. THE ORCHARD) 9) LOCURA, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 10)HELLO WORLD, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC-SONY MUSIC). Questa la classifica dei singoli: 1) A ME MI PIACE, ALFA & MANU CHAO (ARTIST FIRST-ARTIST FIRST) 2) HALO, SAMURAY JAY & VITO SALAMANCA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 3) DÉSOLÉE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC). 4) SERENATA, SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO (ISOLA DEGLI ARTISTI/WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 5) LA PLENA, W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS (KRISTOMAN LLC WARNER MUSIC). E questa, infine, la classifica di cd, vinili e musicassette: 1) THIS IS NOT A DRILL – LIVE FROM PRAGUE, ROGER WATERS (COLUMBIA RECORDS/LEGACY RECORDINGS-SONY MUSIC) 2) RADIO ITALIA SUMMER HITS 2025, VARIOUS ARTISTS (SOLO MUSICA ITALIANA-SONY MUSIC) 3) BATTITI LIVE 2025, VARIOUS ARTISTS (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 4) COMUNI MORTALI, ACHILLE LAURO (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 5) TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC).COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA