Hit parade, Ultimo in vetta con l’album live

agenzia

Blanco primo tra i singoli con Piangere a 90

ROMA, 30 MAG – Il live album Ultimo Live Stadi 2024 al suo debutto conquista la vetta della classifica degli album e di quella dei cd, vinili e musicassette più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/GFK. Erano 6 anni che un disco live di un artista italiano non raggiungeva questo risultato. La raccolta racchiude i brani presenti nella scaletta del tour Ultimo Stadi 2024 – La favola continua… Il cantautore intanto si prepara al nuovo tour sempre negli stadi. Ultimo spodesta dal primo posto Sfera Ebbasta e Shiva con il joint album Santana Money Gang. Rkomi con Decrescendo, il disco che ha definito il suo più personale, si inserisce al terzo posto. Quarto è Luchè con Il mio lato peggiore, un ritorno deciso alle radici street dell’artista con un mix esplosivo di collaborazioni da Sfera Ebbasta a Giorgia. Stabile al quinto posto, l’ultimo vincitore del festival di Sanremo, Olly con Tutta Vita, in top ten da 31 settimane. Scivola dal secondo al sesto posto Salmo con Ranch, settimo lavoro in studio del rapper sardo, davanti ad Achille Lauro con Comuni Mortali, che risale di un gradino e si scambia di posizione con il rapper italo-sierraleonese classe 2000 Artie 5ive, ottavo con La bellavita, che arriva a distanza di 2 anni dall’album di esordio e che vede collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Nily Savage e Guè. Chiudono la top ten la latin star Bad Bunny con il suo Debí tirar más fotos e l’inossidabile Geolier con Dio lo sa – Atto II, fuori da 51 settimane.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA